المستشار فرج فتحى: لا يوجد فى مصر اعتقال سياسى.. وحقوق الإنسان مصانة

جدة - نرمين السيد - قال المستشار فرج فتحى فرج عضو مجلس الشيوخ، إن حقوق الإنسان فى مصر مصونة، لا تمس، وحق الإنسان المصرى فى العيش هو أسمى الحقوق يليه حق التعليم ثم باقى الحقوق، وجميعها مقدسة منذ مئات السنين.





وأضاف فرج فى تصريحات صحفية، أن حقوق الإنسان وفق ميثاق الأمم المتحدة وما تمخض عنه الإعلام العالمى لحقوق الإنسان، وكما عرفّها القانون الدولى هى الحقوق الاقتصادية كالحق فى العمل، والاجتماعية والثقافية كالحق فى الحماية ومستوى معيشى لائق وحق التعليم والحقوق المدنية والسياسية كالحق فى التنقل والمساواة أمام القانون وحق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة وحرية الفكر والدين والرأى والمشاركة فى الانتخابات وحماية الأقليات ومنع التعذيب والعبودية والاعتقال السياسى والتدخل التعسفى فى الحياة الخاصة والتمييز والعنصرية.

وأضاف عضو الشيوخ، أن مصر تلتزم بما تعهدت به لأنها دولة كبيرة، ولا تخشى المتآمرين، ولن ترضخ للابتزاز السياسى، وإن مصر أولى بحقوق أهلها، فالدولة المصرية تعمل ليل نهار لتوفير الحماية الاجتماعية لمن يعيش على أرضها.

وتابع: مصر تعمل بكل طاقتها لتوفير فرص العمل وتسعى دائماً إلى رفع مستوى معيشة الفرد، وفى مصر حريات لا تضر بالآخرين وحريات ليست مغرضة، كالذين يسعون إلى الوصول إلى السلطة متخذين من الحريات سلماً للصعود بموجبه.

وأشار إلى أن حق التنقل فى مصر لا معوق فيه، وهو حق يحميه القانون والدستور، إلا إذا كانت هناك جريمة كبيرة منظورة أمام القضاء ويقتضى الأمر منع المتهم من السفر وهو أمر مؤقت ونادر الحدوث وموجود لدى جميع دول العالم، موضحا أن حرية الدين فى مصر لا يتغول أصحاب عقيدة على أصحاب عقيدة أخرى، ويحمى القانون حرية الدين والتدين، ويمنع فى ذات الوقت المتاجرة بالدين، كما فعلت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا.

وأكد أن هناك مساواة بين الأسمر والأبيض ولا توجد عنصرية فى مصر كما هو موجود لدى كبريات الدول فى العالم، ولعل ما يحدث لذوى البشرة السوداء فى كبريات دول العالم منذ مائة عام وأكثر حتى تاريخه أمر واضح، جلى، لا مراء فيه، فلا يوجد فى مصر عبودية، ولا يوجد تعذيب وإن وجد فهو فردى وجريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.

وأشار إلى أنه لا يوجد فى مصر اعتقال سياسى أو جنائى ولكن يوجد مجرم يتم محاكمته وفقاً للقانون، كأى دولة فى العالم، بل إن فى مصر محاكمة عادلة منصفة تتوافر فيها معايير المحاكمة الجنائية الدولية، ربما نكون فى حاجة إلى وضع معايير محددة المعالم لسلطة الاتهام فى الحبس الاحتياطى، خاصة فى الجرائم الجنائية العادية دون جرائم الإرهاب أو المساس بأمن البلاد.