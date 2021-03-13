فيديو.. رسائل مدبولى خلال زيارة القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وقال مدبولى، إن منطقة القاهرة التاريخية فى حاجة إلى كيان مؤسسى لإدارتها بعيدا عن قوانين المحليات العادية، لوضع تصور لإعادة المنطقة بالشكل اللائق الذى يعبر عن تاريخ مصر.

ووجه مدبولى، رسالة لأهالى وأصحاب المحلات بالمنطقة بعد الشائعات عن دخول الحكومة لطردهم من المنطقة قائلاً: "إحنا داخلين نطور، هدفنا التطوير والتحسين، وليس هدفنا إخراج أحد أو هدم شىء".

وأشار إلى أن قيمة المنطقة من قيمة الإبقاء على المحلات والحرف اليدوية وتطويرها، مضيفًا: "إحنا جايين نساعدكم، لو أفرغنا هذه المناطق من الحرف اليدوية ستتحول إلى مناطق ميتة".

وتابع رئيس الوزراء: "معندناش أى غرض تانى كحكومة وده توجيه من الرئيس إلا تطوير تاريخ مصر والمحافظة على الأهالى، ومتسمعوش للمواقع اللى بتشكك المواطن فى كل حاجة الدولة بتعملها".

وأوضح أن قيمة المنطقة بأهاليها والحرف اليدوية الموجودة بها، لافتًا إلى أن سيتم البدء فى عدد من المناطق بالقاهرة دون نقل أصحاب المحلات، معلقًا: "تحملوا دوشة الشغل واستحملونا لأن ده فى مصلحتكم، وأنتم أول ناس هاتستفيدوا من اللى بيتم، ولكم الأولوية فى المشروعات التى ستتم".

وأكد أن أعمال التطوير ستحول المنطقة إلى جوهرة من الجواهر الموجودة فى مصر، متابعًا: "والله العظيم دى نيتى ونيتنا كلنا".

وبين الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد حوار مجتمعى مع الخبراء وأهالى منطقة القاهرة التاريخية، خصوصًا وأن هدف الدولة هو التطوير والصالح العام.

وأضاف: "أعتقد لو سبنا المنطقة مرة أخرى ونتفرج عليها وهى بتضيع مننا سنة بعد سنة ده مش بديل"، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق العديد من المبادرات ومنها مبادرة تطوير الريف المصرى بمئات المليارات من الجنيهات، وهذه المنطقة لها أولوية للدولة وللقيادة السياسية وسيتم تطويرها بشكل شامل وهذا التطوير سيكلف الدولة المليارات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى، ينتمى إلى هذه المنطقة العزيزة وحريص كل الحرص على تطويرها.