حماة الوطن: بيان مجلس حقوق الإنسان تدخل غير مقبول فى شؤون مصر

جدة - نرمين السيد - استنكر حزب حماة الوطن، بيان بعض مراكز المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، لدعمها الإعلان المشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى جنيف، لما تضمنه من العديد من المغالطات المغيرة للحقيقة.





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