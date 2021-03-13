الوزير: توجيهات بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف

جاء ذلك خلال جولة وزير النقل التفقدية، اليوم السبت، بمحافظة المنوفية، حيث تابع أعمال رفع كفاءة طريق (قليوب/ القناطر/ الباجور/ شبين الكوم) بطول 54 كم ضمن محور (قليوب/ القناطر/ الباجور/ شبين الكوم/ طنطا/ كفر الشيخ/ بلطيم)، والذى سيخفف العبء عن الطريق الزراعى، حيث سيتم رفع كفاءة الطريق باستخدام تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.
وشدد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، وإزالة كافة المخلفات والتعديات على جانبى الطريق، والتى تتسبب فى عدم سيولة الحركة المرورية وصعوبة تنقل المواطنين.
ووده الوزير، خلال تفقده كوبرى الباجور العلوى الذى يمر داخل المدينة أعلى خط السكة الحديد (بنها/منوف)، بالتنسيق مع المرور لعدم مرور الشاحنات عليه، وعمل كوبرى مشاة فوق خط السكة الحديد تحت الكوبرى كبديل للمزلقان الموجود أسفله، وذلك ضمن خطة الوزارة لعمل كبارى أعلى المزلقانات حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.
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