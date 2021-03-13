انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الدواجن.. سعر الفراخ اليوم 13 مارس 2021 في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل سعر الفراخ اليوم السبت 13 مارس الجاري، بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث شهدت أسعار الدواجن تراجع ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بأسعارها مطلع الأسبوع الماضي والتي وصلت لأعلى مستوى لها خلال تلك الفترة.

سعر الفراخ اليوم 13 مارس 2021 في بورصة الدواجن

وصرح وزير الزراعة اليوم في مؤتمر صحفي له، مؤكداً على أن مصر لديها استيراتيجية واضحة لدعم الإستثمار الداجني، مشيراً إلى أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي في مجال الخضراوات واستقدمت سلالات جديد، كما أنه ولأول يتم إنتاج البذور في مصر، كما حققت مصر الإكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض، مضيفاً أنه للمرة الأولى تحصل مصر على شهادة بخلوها من انفلونزا الطيور، وبالتالي سوف يتم تصدير الدواجن.

وأشار إلى أن فتح التصدير سيؤثر على سعر الفراخ اليوم في مصر، مما سيشجع أصحاب المزارع وصغار المربين على الإنتاج، وأشار إلى أننا الآن نستطيع أن نصدر مليون كتكوت سنوياً بالإضافة إلى تصدير مليار بيضة، الأمر الذي سيفتح المجال لجذب استثمارات خارجية في مجال الدواجن.

وأشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أن فتح أسواق خارجية لن يؤثر على السوق المحلي، حيث أن إنتاج مصر من الدواجن والكتاكيت والبيض يغطي الأسواق المحلية، حيث بلغ حجم إنتاج البيض 13 مليار بيضة في السنة، و1.4 مليار كتكوت.

أسعار الفراخ الآن في البورصة

وحول أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية فقد جاء وفق ما يلي: