برلمانى: بيان الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان يستند إلى شائعات مغرضة

وشدد شلبى، فى بيان أصدره، اليوم السبت، على أن البيان الصادر يعكس استجابة واضحة لضغوط قوى الشر والجماعات المتطرفة والتى تعمل بشكل عدائى ضد الدولة المصرية، فى وقت لم تصدر عن هذه الدول أو منظماتها الحقوقية "إشادة واحدة" عن إنجازات مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وتوفير "حياة كريمة " للمصريين فى خلق بيئة صحية اجتماعية واقتصادية سليمة للمواطنين.
وأكد شلبى أن بيان الدول الموقعة أو المنظمات الحقوقية التابعة لها مع مصر، خلا من ذكر التواصل المباشر مع مصر، لاستيضاح الحقيقة ومعرفة الرأى الآخر فى الوقائع المذكورة فى البيان، وهو ما يعكس الحقيقة المؤلمة بأنه بيان يعبر عن وجهة نظر "أحادية"، لا تستقيم مع دول تتحدث عن الحريات والتعددية واحترام الآخر.
ولفت شلبى، إلى أن مصر لها هدف أسمى هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطنين فى ظل احترام الدستور والقانون، وعدم الخروج عليه تحت مسمى "الحريات".
ودعا عضو مجلس النواب، كل الدول الموقعة على البيان إلى مراجعته مرة أخرى، وتضمين وجهة النظر المصرية حول الحالات المذكورة، والبعد عن المغالطات والأحاديث المُرسلة التى تستند لمعلومات غير دقيقة والتى تتنافى مع الواقع، وتبتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتنظر إلى الملف الحقوقى فى مصر نظرة سطحية وغير منصفة، وتقيمه يأتى فى إطار ما يحاك ضد مصر من مؤامرات إقليمية وتحديات فى مجال مكافحة الإرهاب وقوى الشر.
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