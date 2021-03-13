القصير: قطاعات الزراعة شهدت إنجازات مهمة خلال حكم الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - واستعرض القصير بعض الإنجازات التى تحققت فى مجال الزراعة خلال العام الماضى، منها حصر جميع الأراضى غير المستغلة، لضمان الاستخدام الأمثل، بما يحقق المنفعة للدولة المصرية لضمان الإدارة الجيدة لهذه الأصول.

وبين أن الدولة المصرية اخترقت أحد أهم الملفات، وهو التوسع الأفقى فى استصلاح الأراضى للاستفادة من الموارد المائية والارضية بأعلى كفاءة، وهو الملف الذى لم تستطع أية حكومة الاقتراب منه بالصورة الحالية، والتى عكست توسعا أفقيا لزراعة مساحات كبيرة من الأراضى، ومنها وصول المياه من مصادر متعددة لأراضى سيناء لاستصلاح واستزراع أكثر من 500 ألف فدان لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وأوضح وزير الزراعة إنه يجرى حاليا حصر وتصنيف التربة فى مساحة 688 ألف فدان جنوب الضبعة، تمهيدا لإضافتها للمساحات المستهدف استصلاحها، وتحديد التركيب المحصولى المناسب لها، فضلا عن آلاف الأفدنة فى محافظة الوادى الجديد، وهو ما يجب تسليط الضوء عليها لأنها تخدم الدولة المصرية.

وشدد القصير على أهمية التوسع الأفقى، من خلال كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية والتى ساهمت فى تحقيق الأمن الغذائى للمصريين خلال العام الأخير وهو ما تجسد فى عدم تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائى المصرى، مشيرا إلى أن مصر نجحت فى تصدير أكثر من 5.2 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم هذه الظروف.

وأكد أن مصر حصدت المركز الأول فى صادرات الموالح على المستوى العالمى، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية لأكثر من 2.2 مليار دولار، بقيمة تتجاوز أكثر من 33 مليار جنيه مصرى، بعد فتح 11 سوقا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، ومنها أصعب الأسواق الدولية، وهى السوق اليابانى.

وشدد على أهمية الاستفادة الاقتصادية من وحدتى المياه والأراضى للوصول لأعلى إنتاجية تخدم الاقتصاد الزراعى.

وأضاف القصير أن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالمشروع القومى لإنتاج تقاوى الخضر، للحد من استنزاف العملات الأجنبية فى إستيراد ها من الخارج، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من هذه التقاوى لمصلحة الاقتصاد الوطنى، وتم تسجيل العديد من الأصناف الجديدة بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية.

وأشار إلى دعم الدولة للتوسع فى إقامة مراكز تجميع الألبان، البالغ عددها 826 مركزا، ويجرى تطوير 31 مركز لتجميع الألبان، بالإضافة إلى موافقة البنوك على تمويل تطوير 74 مركزا بقيمة 14 مليون جنيه، لتقديم منتجات ألبان مطابقة للمواصفات وتراعى الصحة العامة.

وأكد تحمل الدولة لرسوم شهادة الاعتماد الدولية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بذلك، مشيرا إلى أهمية مشروعات تحسين السلالات المصرية من الماشية واستخدام تقنيات التلقيح الاصطناعى، للحفاظ على الثروة الحيوانية المصرية.

وأشار إلى نجاح مصر فى بدء تصدير الدواجن بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 14 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، بالإضافة إلى 24 منشأة أخرى جاهزة للاعتماد الدولى بخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، وهو ما يسمح بزيادة الصادرات المصرية من الدواجن وبيض المائدة.

كما أشار وزير الزراعة إلى الجهود المبذولة فى مجال ترشيد المياه واستخدام أساليب الرى الحديث

القصير، وجه الشكر للقائمين على معرض زهور الربيع وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقاية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ‏والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وأحمد راشد محافظ الجيزة، افتتحوا صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

حضر الافتتاح كل من السفير جوزيف مومو، سفير جنوب السودان بالقاهرة، وسامى النقبى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بسفارة الإمارات مندوبا عن السفير الإماراتى بالقاهرة،‏ ‏ونائب محافظ الجيزة، وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيس الزراعة والرى فى مجلس الشيوخ، والدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين وعدد من قيادات الوزارة ومحافظة الجيزة ومشاركة 238 عارضا.