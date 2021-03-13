صور.. بمشاركة هانى لبيب.. انطلاق الجلسة العامة الأولى لمؤتمر حوار الأديان

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة الأولى، ضمن المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذى تقيمه وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان: "حوار الأديان والثقافات" فى الفترة من 13 – 14 مارس 2021.





وأقيمت الجلسة بمشاركة الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير "دوت الخليج"، وبرئاسة الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد. يأتى المؤتمر العام الـ31 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدائمة للحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاغتراب، بحسب قول الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذى أكد أنه لا غنى للبشرية عن حوار بناء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعى الحفاظ على أمن الجميع وتعمل على تحقيق السلام الإنسانى، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة. يذكر أن الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير موقع دوت الخليج، يشارك ببحث قيّم فى مؤتمر "حوار الأديان والثقافات"، حسبما أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فى مؤتمر سابق.



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