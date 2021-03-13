أخبار مصرية

وصول جثمان عباس الطرابيلي إلى مسجد الحصري (صور)

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وصل منذ قليل جثمان الكاتب الصحفي الراحل عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق وأحد مؤسسيها إلى مسجد الحصري في مدينة ٦ أكتوبر، تمهيدا لتشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.

 

توفى الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 85 عاماً.

 

وأصيب الكاتب الكبير عباس الطرابيلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، قبل نحو 10 أيام، وتم نقله إلى مستشفى العزل بالشيخ زايد نظرا لتدهور حالته الصحية.

 

جدير بالذكر أن عباس الطرابيلي كاتب ومؤرخ مصري من مواليد محافظة دمياط سنة 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد 1998، وله العديد من الكتب التاريخية التي تهدف إلى تنوير العقل المصري وإعادة تعريف الشعب المصري بتاريخه العريق.

 

من أهم أعماله «أحياء القاهرة المحروسة» و«غرائب الأسماء المصرية والعربية» و«من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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