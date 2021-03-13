«إيسيسكو»: مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة كان لها أثر كبير

نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية تصريحات للدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والتى قال فيها إن مشاركة السيدة انتصار السيسي في احتفالية المنظمة؛ كان لها أكثر من أثر فعال، مشيرًا إلى أن "سيدة مصر الأولى أرسلت عبر كلمتها العديد من الرسائل إلى سيدات العالم".

وأضاف المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" أن السيدة انتصار السيسي طالبت في كلمتها بالمساواة بين الرجل والمرأة، كما أعطت المرأة حقها الكامل، منوهًا بأن كلمة سيدة مصر الأولى كان لها واقع كبير على السيدات.

وأوضح أن مصر من أهم وأول الأعضاء الذين شاركوا في إنشاء المنظمة، معقبًا "سيكون هناك منتدى كبير من أجل تناول قضية التناول غير المشروع في الممتلكات الثقافية".

وتابع المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو":"سيدة مصر الأولى تحدثت عن الطفرة التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية"، موضحًا "السيدة انتصار السيسي أشارت إلى وجود ٢٥٪ من مجلس النواب سيدات، وأيضًا تحدثت عن مستشارة الأمن القومي، إضافة إلى السفراء المصريين".

وأشار إلى أن مصر أعلنت أن عام ٢٠١٦ هو عام المرأة ولكن المنظمة أعلنت أن عام ٢٠٢١ هو عام المرأة، نتيجة المكاسب التي حصلت عليها خلال هذا العام، منوهًا بأن منظمة الإيسيسكو قررت أن تعلن عام ٢٠٢١ عامًا للمرأة نتيجة ما تحملته خلال الجائحة.

وكانت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أكدت في كلمتها باحتفالية منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة. أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، حيث يتضمن دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 أكثر من 20 مادة لضمان حقــوق المــرأة فى شـــتى مجـالات الحيــاة، كما أعلن رئيس الجمهورية عام 2017 "عامًا للمرأة المصرية" فى سابقة تاريخية تنم عن مكانة المرأة المصرية فى مجتمعها، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030" بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهى الاستراتيجية التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة "سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا.