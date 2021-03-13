رئيس الوزراء: القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضاري وتضم 537 مبنى أثرى

قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة التاريخية كنز من التراث الحضارى، ويحوى 537 مبنى أثرى، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت بعض المحاولات لترميم بعض المباني والآثار الموجودة فيها، مثل شارع المعز، ولكن لم يتم النظر إلى هذه المنطقة بصورة متكاملة، لافتا إلى أن هذه المنطقة شهدت إهمال وتدهورت بشكل كبير.

وأضاف رئيس الوزراء خلال جولته لمتابعة مشروعات تطوير القاهرة التاريخية، هذه المناطق التاريخية تعرضت للضرر الكبير، وقد ينتج عنها كوارث بسبب عدم التطوير المطلوب، مشددا على أن الحكومة تسعى لإزالة مظاهر العشوائية لإعادة رونق القاهرة التاريخية.