استقالة وزير الصحة الأردني على خلفية حادث انقطاع الأكسجين بمستشفى حكومي

تقدم وزير الصحة الأردنى باستقالتة اليوم، نذير عبيدات على خلفية حادث انقطاع الأكسجين بأحد المستشفيات، معلنا أن الأكسجين متوفر الآن ويزود بشكل طبيعي للمرضى في مستشفى السلط، بحسب "بترا".
وقال تلفزيون رؤيا الأردني، إن خللا فنيا تسبب بانقطاع الأكسجين عن المرضى في مستشفى السلط الحكومي، ما تسبب في وفاة عدد من المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعية في العناية المركزة.
فيما قالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وجّه بإجراء تحقيق فوري في حادثة انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي، وشدّد الخصاونة اليوم السبت على أن التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ، كما بيّن أنّه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.
وأكد رئيس الوزراء أن كل من تقع عليه المسؤوليّة سوف يتم محاسبته، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون، وفق قوله، ويشهد الأردن في الأسابيع الأخيرة أرقامًا قياسية في أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا، بينما أعلنت الحكومة عن تشديد الإجراءات والقيود.
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