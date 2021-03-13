الإفتاء توضح حكم تطبيق «MyHeritag»: مباح بشرط عدم السخرية أو سوء أدب للميت

أوضحت دار الإفتاء، حكم تطبيق MyHeritag، وغيره من التطبيقات لتحريك الصور الثابتة.
وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الشريعة الإسلامية أباحت وسائل الترفيه والترويح عن النفس لكونه من متطلبات الفطرة، إلا أن هذه الإباحة مقيدة بأن لا تشتمل على سخرية أو سُوء أدب، فإذا كان لا مانع شرعًا من استخدام برامج حديثة لتحريك الصور الثابتة، بحيث تصبح بتقنية الفيديو بدلًا من كونها ثابتة كصورة عادية، فالأصل أن هذا مباح بشرط مراعاة خصوصية من أفضى إلى ربه بأن لا يشتمل تحريك صورته على سخرية أو سوء أدب مع الميت.
وأوضحت أنه يشترط أن لا يؤدى ذلك إلى تدليسٍ أو ضرر بالغير، وذلك كما لو ترتب على صورة المستخدم حقوق أو واجبات تستوجب بيان صورته الحقيقية لا الصورة المعدَّلة.
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