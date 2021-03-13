عضو بالشيوخ: بيان حقوق الإنسان كاذب واتهامات مرسلة هدفها إحراج مصر

وأوضح فهمى فى بيان اليوم، أن هناك أهدافًا خبيثة وراء صدور هذا البيان الذى ظهر بدون أدلة حقيقية وأنه مجرد استجابة لضغوط لمجموعات ممولة تعمل بشكل عدائى ضد مصر لإحراج الدولة، مشيرا إلى أن مثل هذه المحاولات تكون فاشلة ولن تنجح فى إسقاط مصر خاصة أنها دولة كبير، موضحا أن مصر لديها قيادة عظيمة مثل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المواطن المصرى يجمع بين حقوقه الأساسية والإنسانية فى التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، مطالبا من جميع المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الرسمية فى مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية لإقامة حوار كبير، وللعمل المشترك على كل مايتعلق بملفات وقضايا وأوضاع حقوق الإنسان بديلا عن الاتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتى تصدر فقط لشغل الرأى العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية.
وأكد النائب، أن الشعب المصرى لم يعطى أى اهتمام بهذا البيان الأممى لأنه يعلم بأن كل ماجاء فيه أشياء مغلوطة ولاتستحق الرد عليها.
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