مجلس الشيوخ: بيان فنلندا بشأن حقوق الإنسان فى مصر بعيد عن الشفافية 

جدة - نرمين السيد - استنكر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، البيان المقدم من سفيرة فنلندا للأمم المتحدة بجنيف نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إزاء مسار حقوق الإنسان فى مصر.





وأكد مجلس الشيوخ أن البيان قد ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، وتناول الملفات التى أشار إليها بسطحية، وتناول ادعاءات بعبارات فضفاضة لا وجود لمعناها العام على أرض الواقع.

وتابع :" إذ لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية - بوصفها المتفق عليه عالمًيا- ولم تطبقه على أى من الفئات التى ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها".

وأشار إلى أنه لا يوجد محام ولا صحفى ولا حقوقى قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءاتُ، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيه يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية.

وواصل : البيان لم يذكر حالة محددة يصدق عليها ما وصفه، وقد تحدت الدولة المصرية مرارًا جميع الجهات التى تدعى ذلك أن تثبت شيًئا مما ادعته، وأكدت على أنه لم يدرج على قوائم الإرهابيين إلا من ارتكب جريمة إرهابية بمفهومها العالمى.

وأكد المجلس بصفته جزء من السلطة التشريعية على أن الدولة كفلت الحرية لوسائل الإعلام قانونا وعملا، ولم يثبت أن اعتقل شخص واحد أو حوكم لرأى أبداه، ولم يحجب موقع إعلامى يعمل بشكل شرعى.

وأوضح أنه لاحظ من قراءته للبيان أنه غفل عمًدا عن الإشادة أو الإشارة إلى ما بذلته مصر فى السنوات الماضية القريبة من جهود مشهودة فى ملف حقوق الإنسان بما يتوافق مع المعايير الدولية، رغم أنه قد أشاد - على استحياء – بقانون المنظمات غير الحكومية "قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى"، وأشار إلى أنه يضع إطاًار قانونًيا جديًدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدنى.

وإذ يؤكد مجلس الشيوخ على حق الدول الصديقة فى الاهتمام بالشأن الداخلى المصر لما للدولة المصرية من ثقل سياسى على المستويين العالمى والإقليمى، وما تلعبه من دور فى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن هذا الاهتمام لا يجب أن يتخذ ذريعة لكيل الاتهامات التى لا تستند إلى حقائق.

وتابع: ولا يمكن أن يبنى البيان على مجرد ادعاءات تخالف الواقع وتنقلب إلى تدخل فى الشأن الداخلى لدولة مستقلة بما يخالف ميثاق الأمم المتحددة.