سيرة شهيد.. بطولات حفرت في وجدان الأمة

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلم تسجيلي عن "سيرة الشهيد"، والذي تم عرضه في وقائع الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة.

تناول الفيلم، قصة الشهيد العقيد مصطفى محمد نجيب، واستعرض أيضًا قصة الشهيد عماد أمير، والذى استشهد أثناء العملية الشاملة، كما تناول قصة الشهيد أحمد رضا محمود المدبولي، وقصة الشهيد مصطفى عبيدو والذى استشهد أثناء عملية سيناء.

كما تناول الفيلم التسجيلى أيضًا اعترافات أحد العناصر الإرهابية والمسئولين العسكريين بالتنظيم الإرهابى فى سيناء، وروايتهم العمليات التخريبية التى كانوا يقومون بتنفيذها فى مناطق متفرقة بسيناء، كما وجه أحد العناصر الإرهابية رسالة إلى كل من ينتمي لأي تنظيم إرهابي بضرورة الابتعاد عن هذا الطريق والاتجاه فى الطريق الصحيح.