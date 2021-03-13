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محمد سياف - ابو ظبي - أهم الخدمات الحديثة لبوابة مصر الرقمية التي تسعى الحكومة كل فترة على القيام بالارتقاء بمستوى هذه المنصة، لكي تحصل على كامل الخدمات التي لن تجعل المواطن المصري أو الأجنبي بالعمل على الذهاب إلى أي مصلحة حكومية مرة أخرى، لأن جميع الخدمات تقدم إليهم على طبق من ذهب، لذلك لنتعرف على العشر خدمات الجدد التي تمت إضافتها حديثًا.

بوابة مصر الرقمية

هي بوابة مصرية تم إنشاءها وبرمجتها بشكل مناسب، حتى تعمل على تغيير جميع التعاملات الورقية العقيمة إلى تعاملات رقمية سهلة وبسيطة يستطيع المواطن أن يقوم بها في أي وقت دون تعطيل وقته في المصالح الحكومية.

لذلك تعد بوابة مصر الرقمية من الإنجازات الحديثة التي صنعت من أجل إراحة المواطن المصري، ولكي تخفف من التجمعات أيضًا حتى تقوم بالحد من فيروس كورونا المستجد الذي مازال متواجد داخل البلاد إلى الآن، وسوف نتعرف الآن على أهم الخدمات الحديثة الرقمية في الفقرة التالية.

خدمات الإنترنت للمواطنين

حرص القائمين على بوابة مصر الرقمية بالعمل على تقديم المزيد من الخدمات، لأن الحكومة تريد أن توفر الجهد والوقت على المواطن، ولذلك أتت إلينا بهذه الخدمات الحديثة:

يمكنك الآن أن تقوم باستخدام البوابة من أجل استخراج توكيل عام رسمي.

يمكنك أن تقوم باستخراج توكيل عامل على القضايا.

تستطيع أن تستخرج توكيل شامل كلاً من المعاملات المالية والقضايا.

تحرير توكيل خاص بالأمور الزوجية.

توكيل شطب.

إقرار عام لتصحيح محرر موثق.

التعرف على إذا كان محرر الموثق مازال ساري أم لا.

باقي 10 خدمات قائمة فقط على إنشاء التوكيلات وتوثيق الأوراق بطريقة رقمية، بدل من الذهاب إلى الشهر العقاري.

الطريقة المثالية للإستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية