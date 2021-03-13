مصر تُعزى كازاخستان فى ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم السبت، عن خالص التعازى والمواساة لكازاخستان الصديقة وذوى الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط فى مطار بمدينة ألماتى بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة إثنين، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابيّن.





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