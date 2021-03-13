دار الإفتاء تعلن غدا الأحد أول أيام شهر شعبان

جدة - نرمين السيد - استطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان لعام ألف وأربعمائة واثنين وأربعين هجريا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1442هجريا، الموافق 13 مارس 2021 ميلاديا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.





وتحقق لدى دار الإفتاء المصرية شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، وثبوت رؤية هلال شهر شعبان لعام 1442 هجريا بالعين المجردة، وعلى ذلك تعلن دار الإفتاء المصرية أن يوم غدٍ الأحد 14 مارس الجارى أول أيام شهر شعبان لعام 1442هجريا. وبهذه المناسبة الكريمة تقدم الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيا له دوام الصحة والعافية، كما تقدم بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساء الدول العربية والإسلامية وملوكها وأمرائها وللمسلمين كافة فى كل مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يعيد على مصر وعليهم جميعا أمثال هذه الأيام المباركة باليمن والخير والبركات والأمن والسلام، وهو نعم المولى ونعم النصير.

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