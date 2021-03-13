عاجل.. الرئيس السيسى يؤكد للدبيبة دعم مصر الكامل للحكومة الليبية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكداً الثقة في قدرة "الدبيبة" على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيداً لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.
كما شدد الرئيس على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة "الدبيبة"، والاستعداد لتقديم خبراتها في المجالات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية فى ليبيا والتى تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبى الشقيق.
من جانبه، تقدم "الدبيبة" بالشكر والامتنان للرئيس على التهنئة، معرباً عن التقدير للدور المخلص والجهد الحثيث الذي تضطلع به مصر لتسوية الأزمة الليبية، ومؤكداً على خصوصية وتميز العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا، وما يجمع بين الشعبين من روابط تاريخية، وحرص حكومته على مواصلة الدفع قدماً بعلاقات التعاون والتشاور والتنسيق المكثف مع مصر.
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