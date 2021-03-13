تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع الأثريين والخبراء حول تطوير القاهرة التاريخية

جدة - نرمين السيد - وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء والمخططين والأثريين، مؤكدا فى مستهل حديثه أنه يجرى هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيراً معمارياً، وقال إن أعمال التطوير السابقة التى شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، وأن آخر عمل تطوير كان فى شارع المعز لدين الله.

وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة فى مجال ترميم وتطوير المبانى الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات التى تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المبانى الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمى، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل فى الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المبانى الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضرى الذى يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التى كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد فى هذه المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء، عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما فى ذلك انتشار المبانى المسلحة والمحلات التجارية التى تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردى الذى شهدته أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.

وفى ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار العقود الماضية، مشدداً على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمى، بل يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المبانى بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضرى للمنطقة، وكذا تطوير المبانى التى كانت ضمن النسيج الأصلى لها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضى والمبانى المهدمة، التى كانت فى فترة سابقة عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضارى للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن العشوائية التى باتت تهدد بحدوث كوارث بها.

وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أى تصاريح بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولى إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضى أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر وسط منطقة تراث عالمى.

ورحب رئيس الوزراء بأية فكرة أو تصور لمشروع محدد يسهم فى تطوير المنطقة، مؤكداً أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لإعادة إحياء منطقة القاهرة التاريخية، وكذا التمويل المطلوب لذلك، مؤكدا أهمية التوافق على مختلف الأمور المتعلقة بعمليات التطوير التى ستتم للمنطقة، بما يُسهم فى الحفاظ عليها وإعادة إحيائها، مشدداً على ضرورة البدء فى أعمال التطوير للتعامل الفورى مع ما لحق بهذه المناطق من تدهور شديد.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه مع الخبراء المعماريين والأثريين، أن هدف الدولة هو تطوير المنطقة بشكل يتوافق مع جميع الأسس والمعايير للحفاظ على التراث العالمى المقررة من قبل منظمة اليونيسكو، قائلا:" أرغب فى دعمكم، ومساعدتكم، لأن حجم وضخامة أعمال التطوير التى ستجرى بالمنطقة تستدعى أن نعمل سويا، وأن نتشارك فى أعمال التطوير، ولا تنسوا أن زملاءً من بينكم هم من قاموا بإعداد نماذج التطوير التى يتم عرضها عليكم اليوم".

وتابع رئيس الوزراء أن الحكومة ترغب فى إعادة بناء كافة "المناطق الخربة" وعودتها إلى سابق عهدها، ومن أجل ذلك يتم العمل على تجميع أصل صور المعالم التى تحتاج إلى ترميم والتى تم تصويرها منذ مئات السنين من قبل المهتمين بالآثار، وكذلك يتم تجميع الخرائط الخاصة بالنسيج العمرانى للمنطقة حتى يمكن إعادة بنائها مرة أخرى، واليوم بدأ عدد من الخبراء فى عرض بعض الأفكار للمشروعات التى تعتزم الحكومة تنفيذها فى المنطقة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يخرج أهالينا فى هذه المنطقة من منازلهم، لأن هذه طبيعة حياتهم التى تأقلموا عليها، وقيمة هذه المنطقة فى الأساس تأتى من المواطنين الذين يعيشون بها، وكذا من الأنشطة القائمة بها، وأضاف: لذا كان الحل أن نبنى الأماكن المتهدمة بنفس الطابع القديم الذى كان قائما، وننشئ وحدات إسكان فى جزء منها، وحينها ووفقا لما هو مخطط له، نقوم بتسكين الأهالى فى المناطق الجديدة داخل المنطقة التى سيتم بناؤها بنفس الارتفاعات والاشتراطات والطابع المعمارى الأصلى الذى كانت عليه، ثم سنبدأ فى إحلال العمارات التى بنيت بالخرسانات المسلحة فى قلب مناطق الآثار.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم العمل على تطوير مجمعات أثرية بعينها، على سبيل المثال سيتم تطوير مناطق مثل المؤيد شيخ وباب زويلة، أو منطقة الجمالية أو ميدان الحسين، ومنطقة باب الفتوح وباب النصر وجامع الحاكم، حيث سيتم تطويرها وفقا للأسس التى تم التوافق عليها، وكذلك سيدخل ضمن أعمال التطوير المحاور والشرايين الموجودة داخل المنطقة، مشيرا إلى أن مخطط تطوير منطقة القاهرة التاريخية يبدأ من منطقة مجمع الأديان، وبحيرة عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، بالإضافة إلى إنشاء مسارات داخل المنطقة تبرز جمالها وقيمتها وأصولها.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للحاضرين من الخبراء المعماريين والأثريين: أحترم جميع وجهات النظر، ففيما يتعلق بمقترحات التطوير التى يتم عرضها فى هذا اللقاء، من الوارد جدا وجود مقترح لا يتفق عليه الجميع، لكن فى الوقت نفسه هناك أسس سيعمل الجميع عليها، ولا يوجد ما يمنع من أن نتناقش ونتعاون من أجل تعديل بعض مقترحات التطوير، لكنى لا أعتقد أن أحدا منا من الممكن أن يخالف عملية تطوير المنطقة، متسائلا :هل الحفاظ على التراث معناه أن نترك الوضع على ما هو عليه الآن؟

من جانبه، تقدم الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالشكر إلى رئيس الوزراء على اهتمامه الشخصى بالمنطقة، قبل أن يكون اهتماماً رسمياً، مشيراً إلى أن مشكلة القاهرة التاريخية لن تحل إلا بتدخل من الدولة والحكومة.