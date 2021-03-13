مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا تحطم طائرة نقل عسكرية في كازاخستان

تُعرب جمهورية مصر العربية، اليوم ١٣ مارس الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لكازاخستان الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء حادث تحطم طائرة نقل عسكرية أثناء محاولة الهبوط في مطار بمدينة ألماتي بكازاخستان، وأسفر عن مقتل أربعة وإصابة إثنين، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابيّن.
وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب كازاخستان في هذا المصاب الأليم.
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