الرئيس السيسي: مستعدون لتقديم الخبرات وتنفيذ المشروعات التنموية فى ليبيا 

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها فى المجالات التى من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى، فضلًا عن المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ليبيا والتى تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبى الشقيق.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفى الذى أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسى مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".