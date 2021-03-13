دار الافتاء تعلن غدا أول أيام شهر شعبان لعام 1442 هجرياً

أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1442 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا ، الموافق الثالث عشر من شهر مارس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ فى أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتِ رؤية هلالِ شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأحد الموافق الرابع عشر من شهر مارس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا.

وتقدمت دار الافتاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصرى الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً فى كُلِّ مكان، داعية اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.