الرئيس السيسي يهنئ عبدالحميد الدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى: مستعدون لتقديم الخبرات وتنفيذ المشروعات التنموية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية الجديدة".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص التهنئة للدبيبة لحصول حكومته على ثقة مجلس النواب الليبى والتى تمثل خطوة تاريخية هامة فى طريق تسوية الأزمة الليبية، مؤكدًا الثقة فى قدرة الدبيبة على إدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعم مصر الكامل للحكومة الليبية برئاسة الدبيبة، والاستعداد لتقديم خبراتها فى المجالات التى من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى، فضلًا عن المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية فى ليبيا والتى تمثل أولوية بالنسبة للشعب الليبى الشقيق.