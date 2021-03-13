بالبنط العريض يستنكر بيان حقوق الإنسان عن مصر : بعيد عن الحقيقة

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام فاروق، إن البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول خلال الـ "الدورة46" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بمصر عبارة عن انتهاك مزعوم بعيد عن الحقيقة.





وأضاف فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن البيان بعد صدوره نشرته الوكالات الأجنبية ووسائل إعلام ذات هوى سياسى وتابعة لمخطط سياسى فى المنطقة. واستنكر فاروق "خلط البيان" بين قضايا التحريض على العنف والإرهاب والانضمام لجماعة إرهابية محظورة والنشطاء السياسين المحرضين على العنف والفوضى، مشيرا إلى أن الموجود داخل السجون موجود على ذمة قضايا بناء على قرارات النيابة العامة، مندهشا من مطالبة مصر بالتوقف عن تعفيل قانون مكافحة الإرهاب.

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