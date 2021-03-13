المطران شيحان يزور جامع عمرو بن العاص الأثرى بدمياط

جدة - نرمين السيد - تفقد المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية فى مصر، اليوم السبت، بعض من الأماكن الأثرية والدينية المسيحية والإسلامية داخل مدينة دمياط، والتى كانت أول مدينة يؤسس بها الموارنة كنيسة لهم داخل مصر وإفريقيا عام 1745 وعرفت باسم كنيسة البارجة.





بدأ المطران جولته داخل المحافظة بزيارة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وكنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والجامع الجديد، وجامع عمرو بن العاص أقدم المساجد الأثرية فى المدينة. رافقه فى الزيارة جورج ضرغام، الأمين العام للمركز المارونى اللبنانى للثفافة والإعلام بالقاهرة، والأب بندليمون راعى كنيسة القديسين جورجيوس ونيقولاس للروم الأرثوذكس، والأخت مارى فرانسواز مديرة مدرسة سيدة المحبة الإلهية، وعدد من راهبات يسوع ومريم القبطيات.

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