نائب بالشيوخ: بيان الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان بمصر تضمن معلومات مغلوطة

جدة - نرمين السيد - أدان المستشار عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، ما ورد فى البيان المشترك الذى وقعت عليه عدد من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.





وقال هلال فى بيانه، اليوم السبت، إن ما ورد فى البيان المشترك ضد مضر مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة، وأضاف أن هذا البيان تضمن معلومات مغلوطة مستندا على تقارير منظمات معادية لمصر وحكومتها وشعبها من أجل إحداث البلبلة، معلنا رفضه للمغالطات التى وردت فى هذا البيان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تفتح أبوابها على مصراعيها لأى منظمة تريد التحقق من أى معلومات ترد إليها، إعمالا لمبدأ الشفافية ضمن السياسة التى تنتهجها الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع: هذه المنظمات الحقوقية المشبوهة دأبت ليل نهار على الهجوم على الدولة المصرية فى محاولة لاستمالة الغرب بملف حقوق الإنسان، وللأسف تعتمد المنظمات الدولية الرسمية على المعلومات التى توردها تلك المنظمات فى تقاريرها ما يؤدى إلى إصدار بيانات غير دقيقة تجاه مصر.

وأكد أن هذا البيان يمثل تعديا على السيادة المصرية وتدخلا فى الشأن الداخلى المصرى وانتهاكا لمبدأ استقلال المؤسسة القضائية فى مصر، وهو ما لا يمكن القبول به خصوصًا فى ظل الخطوات الإيجابية الكبيرة وغير المسبوقة التى اتخذتها مصر مؤخرًا فى شتى المجالات وعلى رأسها ملف حقوق الإنسان.