شنودة فيكتور: بعد واقعة التحرش.. عينك على ولادك

جدة - نرمين السيد - تحدث الإعلامى شنودة فيكتور، فى حلقة جديدة من برنامجه "بالمعدول"، الذى يقدمه عبر "دوت الخليج"، عن توعية الأبناء والأطفال ضد جرائم التحرش، خاصة بعد واقعة التحرش بطفلة فى المعادى.





وأضاف فيكتور: "المثل الشعبى الدارج والمعروف بيقولك حرص ولا تخون، لكن لما الموضوع يتعلق بولادنا الحرص لوحده ميكفيش، ومينفعش يكون فيه تهوين ولا تهويل".

وأوضح: "لازم نبقى متفقين إن الجريمة دى بتحصل فى مجتمعات عديدة، سواء غربية أو عربية، سواء فقيرة أو غنية جوة المجتمع الواحد، ملهاش علاقة بمستوى اجتماعى أو مادى أو ثقافى، بس لازم تعاملنا كمجتمع مصرى مع الجرائم دى يبقى فيه نوع من الوعى الشديد، ولازم كمان يكون التعامل بالقانون وبالطرق الصح جوه المجتمع".

وتابع فيكتور: "بطلة هذه القصة السيدة الفاضلة، واللى قوى موقفها إن الواقعة اتصورت، لكن لو مفيش كاميرا أو الست الشجاعة دى، فيه كام واحد ممكن يعمل الجريمة دى، وأطفال يتهددوا فى حياتهم ويشوهوا نفسيا طول حياته، بسبب إن واحد اعتدى عليه فى صغره".

ودعا شنودة فيكتور، إلى ضرورة توعية أطفالنا من بداية سن الإدراك، قائلا: "لازم أفهم ولادى إن مش أى حد يقرب منك ومش أى حد يتعامل معاك، وإن جسمك ده ليه حرمة".

وواصل فيكتور حديثه: "لازم آخد بالى ولادى بتعاملوا مع مين فى المدرسة والبيت والنادى والعمارة ومركز الشباب، وفى كل الأماكن المجتمعات، حتى على مستوى الأقارب والأماكن الاجتماعية بيتعاملوا مع مين".

وبين: "التوعية دى بتخلى الولد أو البنت لو حسوا بأى قلق، يروحوا للقريبين ويقولوا لهم، ومش هيخافوا، لأنك شجعتهم وطمنتهم"، مشيرا إلى أن دور التوعية ليس للبيت فقط، لكنه دور الجامع والكنيسة ومركز الشباب والنادى والإعلام.