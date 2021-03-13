وأضاف فيكتور: "المثل الشعبى الدارج والمعروف بيقولك حرص ولا تخون، لكن لما الموضوع يتعلق بولادنا الحرص لوحده ميكفيش، ومينفعش يكون فيه تهوين ولا تهويل".
وأوضح: "لازم نبقى متفقين إن الجريمة دى بتحصل فى مجتمعات عديدة، سواء غربية أو عربية، سواء فقيرة أو غنية جوة المجتمع الواحد، ملهاش علاقة بمستوى اجتماعى أو مادى أو ثقافى، بس لازم تعاملنا كمجتمع مصرى مع الجرائم دى يبقى فيه نوع من الوعى الشديد، ولازم كمان يكون التعامل بالقانون وبالطرق الصح جوه المجتمع".
وتابع فيكتور: "بطلة هذه القصة السيدة الفاضلة، واللى قوى موقفها إن الواقعة اتصورت، لكن لو مفيش كاميرا أو الست الشجاعة دى، فيه كام واحد ممكن يعمل الجريمة دى، وأطفال يتهددوا فى حياتهم ويشوهوا نفسيا طول حياته، بسبب إن واحد اعتدى عليه فى صغره".
ودعا شنودة فيكتور، إلى ضرورة توعية أطفالنا من بداية سن الإدراك، قائلا: "لازم أفهم ولادى إن مش أى حد يقرب منك ومش أى حد يتعامل معاك، وإن جسمك ده ليه حرمة".
وواصل فيكتور حديثه: "لازم آخد بالى ولادى بتعاملوا مع مين فى المدرسة والبيت والنادى والعمارة ومركز الشباب، وفى كل الأماكن المجتمعات، حتى على مستوى الأقارب والأماكن الاجتماعية بيتعاملوا مع مين".
وبين: "التوعية دى بتخلى الولد أو البنت لو حسوا بأى قلق، يروحوا للقريبين ويقولوا لهم، ومش هيخافوا، لأنك شجعتهم وطمنتهم"، مشيرا إلى أن دور التوعية ليس للبيت فقط، لكنه دور الجامع والكنيسة ومركز الشباب والنادى والإعلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شنودة فيكتور: بعد واقعة التحرش.. عينك على ولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.