عضو بالشيوخ: بيان حقوق الإنسان هدفه تشويه إنجازات الدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - أدان النائب محمد حمزة، عضو اللجنة الدينية، وأمين شؤون الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، البيان المشترك لبعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذى يطالب مصر بالتوقف عن استغلال قوانين مكافحة الإرهاب لحبس المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.





وأضاف: أن هذه المزاعم التى صدرت فى البيان لا أساس لها، وهو نوع من أنواع التدخل فى الشؤون السياسية الداخلية، ومحاولة لعرقلة الإنجازات التى تبذلها الدولة المصرية، وإغفال التنمية التى تقوم بها القيادة السياسية فى مصر بعد أن استطاعت القضاء على براثن الإرهاب والتطرف.

وأشار حمزة إلى أن الواقع يكذب كل ما جاء فى البيان جملة وتفصيلًا، وأن الهدف منها تشويه الإنجازات السياسية، والإصلاحات الاقتصادية، كما أن مجال حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورًا كبيرًا، مطالبًا الجمعيات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدنى القيام بدورها فى التصدى لمثل هذه التراهات التى تسعى للنيل من مصر.

واختتم حمزة بيانه بالتأكيد على أن المصريين جميعًا يقفون خلف قيادتهم السياسية، ويثمنون دور الرئيس عبدالفتاح السيسى فى التنمية والتقدم فى شتى المجالات، وكذلك دوره فى القضاء على الإرهاب والتطرف.