سيامة 5 قسوس و3 قمامصة جدد بإيبارشية البحيرة

جدة - نرمين السيد - شهدت إيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية اليوم إضافة رعوية جديدة، بسيامة خمس شمامسة فى درجة القسيسية، أحدهم للخدمة بمدينة دمنهور والباقين بالخدمة بمراكز الإيبارشية، كما تمت رسامة ثلاثة قساوسة فى رتبة القمصية، من كهنة كفر الدوار.





وتولى نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية خدمة القداس، صباح اليوم، بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور، وشاركه أصحاب النيافة: الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين والأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحى لدير القديس مكاريوس بجبل القلالى والأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر. وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات سيامة الكهنة الجدد وهم: - الشماس فادى ميشيل كاهنًا على كنيسة الصليب والسيدة العذراء والشهداء، بكوم الفرج، مركز ابوالمطامير، باسم القس بترونيوس. - الشماس جورج عزت كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس بأبو حمص وقرى مركز أبو حمص، باسم القس بشنونة. - الشماس مينا مسيحة كاهنًا على كنيسة السيدة العذراء، بإيتاى البارود وقرى مركز إيتاى البارود، باسم القس يوساب. - الشماس مينا ثابت كاهنًا على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس الأنبا أبرآم، بكوم أمبو، مركز أبو المطامير، باسم القس إشعياء. - الشماس مينا بشرى كاهنًا على كنيسة الشهيد مارجرجس. بدمنهور، باسم القس أنطونيوس. أعقبها صلوات منح رتبة القمصية لكلٍ من: القمص حنانيا منير والقمص عزاريا منير كاهنى كنيسة الشهيد مارجرجس بكفر الدوار. القمص ميصائيل إسحق كاهن كنيسة القديس الأنبا بيشوى بالوكيل، كفر الدوار. ويقضى الآباء الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة بدير القديس مكاريوس السكندرى بجبل القلالى بالبحيرة.

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