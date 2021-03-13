وضع حجر الأساس لكاتدرائية سانت تريز بالعاشر من رمضان 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور الأنبا دانيال لطفى، مطران إيبارشيّة الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفى لإيبارشية الإسماعيليّة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان نائبا عن معالى الوزير ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبحضور جمع غفير من آباء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بإيبارشية الإسماعيليّة والرهبانيات الرجالية والنسائية بالكنيسة الكاثوليكية فى مصر و نواب مجلسى الشعب والشيوخ بمدينة العاشر من رمضان والجهات الأمنية وأبناء الرعايا الكاثوليكية بمدينة العاشر من رمضان.
وقد شكر الأنبا دانيال لطفى مطران الإيبارشية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحضور من قيادات الدولة والكنيسة.
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