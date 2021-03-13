علاء عابد: الأمة العربية سباقة فى التعايش وقبول الآخر قبل المنظمات الدولية

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كما رحب النائب الأول لرئيس البرلمان العربى بالدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، على حسن اختياره لموضوع هذا المؤتمر فى دورته الحادية والثلاثون، فما يموج به العالم الآن من اختلافات فى الرؤى يجعل من الحوار ضرورة مهمة وملحة.
وقال عابد: "لقد سامت البشرية حربا أهلكت النسل والحرب ولم يعد أمام شعوب العالم وقادتهم سوى الحوار سبيلا لمنع الصدام المزعوم بين الثقافات والحضارات وليكن الحوار هو مفتاح التعايش السلمى من خلال جلسات المؤتمر".
وأضاف النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، فى كلمته خلال مؤتمر حوار الأديان والثقافات، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى تقيمه وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أننا وبحضور هذا الجمع المميز نريد أن نصل لحلول لما يحدث فى العالم، انطلاقا من أرض جمهورية مصر العربية، للحديث حول التعايش السلمى بدون ضغوط أو خطوط حمراء، لافتا إلى أن الأمة العربية كانت سباقة فى التعايش السلمى وتقبل الآخر قبل قيام المنظمات الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر الحادى والثلاثين، تحت عنوان حوار الأديان والثقافات، حيث ترأس الجلسة النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، وتحدث فيها الدكتور خالد خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمى للتعايش السلمى بالبحرين، الشيخ ناوير حاج تاجونولى المفتى الأعلى، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمى كازخستان، الشيخ ضمير محيى الدينوف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمى روسيا، الشيخ الهادى موسى سالم شيخ محافظة دار السلام بتنزانيا، وعبد الله براك كوت أمين المجلس الإسلامى بجنوب السودان.
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