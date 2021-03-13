كريم مصيلحى: التقارير الخارجية حول ملف حقوق الإنسان بمصر غرضها التشويه

جدة - نرمين السيد - قال كريم مصيلحى، الأمين المساعد بالأمانة العامة للمواطنة بحزب حماة الوطن، إن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، مجرد شو إعلامى تحاول إحداث البلبلة، ولا تمت للواقع بصلة تماما، بل إنها تعتمد على روايات من أكاذيب عناصر الجماعة الإرهابية الهاربة خارج البلاد فى محاولة لإثارة البلبلة والفوضى فى البلاد.





وأكد مصيلحى، أن تلك المنظمات اعتادت على نشر تقارير مشبوهة حول مصر، بغرض منها استمرار حصولها على الدعم المالى من الدول الداعمة للمنظمات والتى تحاول أن تنال من مصر من أجل تنفيذ مخططات سعوا إليها أبان حكم الجماعة الإرهابية، من أجل تحقيق مآرب وأطماع شخصية، مضيفا أن مصر منذ أن لفظت حكم الجماعة الإرهابية وهى تتعرض لمحاولات تشوية وضغوطات خارجية، ولكنها لم تلتفت لتلك المحاولات بل صارت فى مسيرة التنمية وبناء مصر الجديدة. وأضاف مصيلحى، أن مصر حققت انجازات غير مسبوقة، فى مجال حقوق الإنسان الذى شهد تطور ملحوظ، من توفير رعاية صحية متكاملة وتعليم جيد، وتطوير القرى المصرية، والقضاء على معدلات البطالة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير سكن اجتماعى وغيرهم من المشروعات التى تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هى من حقوق الإنسان، "فلماذا يتناسى الحقوقيون كل هذا، واقتصروا حقوق الإنسان فى الحريات فقط، مطالبا بضرورة أن ينأى المجتمع الحقوقى الدولى بعدم تنصيب نفسه ‏وصيا على مصر، والنظر بموضوعية لواقع الأمور فى مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير بشكل يعد انتهاكا للمعايير الدولية.

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