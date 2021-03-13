فيديو.. لجنة الفيروسات: 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا تصل مصر الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالى، إن تكلفة جرعتى التطعيم الروسى تصل إلى 400 جنيه، بينما سينو فارم الصينى وأسترازينيكا تصل إلى 200 جنيه للجرعتين.





وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على بقناة "الحدث اليوم" أنه من المقرر وصول 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا قبل نهاية الشهر الجارى، ولفت إلى أن الأولوية فى تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. ولفت إلى أن الأولوية فى تطعيم لقاح كورونا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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