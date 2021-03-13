الأنبا مرقس يرأس صلوات تجليس الأنبا مكاريوس

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صلوات وحفل تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا المنيا وتوابعها.



جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، صلوات وحفل تجليس الأنبا مكاريوس، أسقفا المنيا وتوابعها. وأقيمت الصلوات فى كنيسة الأمير تادرس الشطبى بحضور كنسى وشعبى.

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