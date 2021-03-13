طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزاره الداخلية قرارات جديدة بشأن استخراج بطاقه الرقم القومي، تسهيلاً علي المواطنين، ومن ضمن هذه القرارات تمديد مدة ساعات العمل في جميع سجلات الأحوال المدنية على كافة أنحاء المحافظات حتى يستمر العمل بالسجلات إلى الساعة التاسعة مساءً، كما أشارت الوزارة إلي فتح مكاتب جديدة في أماكن متفرقة للتسهيل على المواطنين، وأكدت على استمرار العمل في عدد كبير من السجلات طوال الأسبوع ويوم الجمعة أيضًا.

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي من السجلات المدنية

أن يكون المتقدم على استخراج بطاقه الرقم القومي مصري الجنسية. أن يكون المتقدم على إصدار بطاقه الرقم القومي لا يقل عن 16 عاما. أن يكون المتقدم لديه بيان ميلاد في السجل المدني.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

شراء الاستمارة من السجل المدني، ثم تقديم ورق رسمي يثبت به المهنة ومحل الإقامة.

وهناك 3 أنواع من الاستمارات تختلف أسعارهم حسب المدة التي تستغرق بها فتره الاستخراج:

استمارة مميزه يمكن لصاحبها استلام البطاقة بعد مرور 24 ساعه فقط وسعرها 170 جنيهاً. استمارة عاجله وهي تستغرق إصدار البطاقة بها مده 3 أيام فقط من تاريخ تسليمها بـ 120 جنيهاً. الاستمارة العادية يتم استلام البطاقة من السجل المدني بعد مرور 15 يوم من تسليمها بـ 45 جنيهاً فقط.

وحذرت الحكومة في حالة التأخير على موعد تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي بوضع غرامات يقوم بدفعها المواطن عند استخراج بطاقة جديدة من السجل المدني.