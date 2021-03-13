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انت الان تتابع تفاصيل خبر غرة شهر شعبان الأحد 14 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يتطلع العديد من المواطنين إلي معرفة وتحديد شهر شعبان، نظرا لما يحتويه هذا الشهر من فضائل ومناسبات كحادثة تحويل القبلة في النصف من شعبان.
دار الإفتاء المصرية تعلن الأحد غرة شهر شعبان
أعلنت دار الإفتاء المصرية قبل قليل أن الليلة السبت الموافق 13 من مارس 2021 م هو المتمم لشهر رجب 1442هـ، وأن غدا الأحد هو بداية شهر شعبان المبارك كل عام وأنتم بخير.
فضائل شهر شعبان المبارك
نظرا لما يحتويه هذا شهر شعبان العظيم الفضيل من درر عظيمة يعلمها الخالق عز وجل، ونظرا لكونه السابق لشهر رمضان الكريم، ونظرا لأن نبينا الكريم صلي الله عليه وسلم كان كثير الصيام فيه، ولقول النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، (ذلك شهر يغفل فيه الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلي الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم) صدق رسول الله.
ولقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها (ما رأيت رسول الله أستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان).
- شهر ترفع الأعمال الصالحة فيه إلي الله عز وجل .
- تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلي المسجد الحرام، فقد كان النبي محمد صلي الله عليه وسلم يتمني أن تحول قبلة المسلمين من المسجد الأقصى بالقدس إلي المسجد الحرام، فاستجاب الله عز وجل لأمنية نبيه الجليل، قال تعالي (قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون) صدق الله العظيم، الآية ١٤٤ البقرة .
- بعد غزوات المسلمين دارت في هذا الشهر المبارك، مثل غزوة بدر الصغير، وغزوة بني المصطلق التي أنهزم فيها المنافقون وفاز المسلمون .
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