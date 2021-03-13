انت الان تتابع تفاصيل خبر الإفتاء تعلن رسمياً غرة شهر شعبان والبحوث الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2021 وعيد الفطر بمصر والسعودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من الأمور التي تشغل المسلمين الآن موعد شهر رمضان 2021، هذا الشهر الكريم الذي ينتظره الصالحون من العام للعام، لأنه شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، شهر تفتح فيه أبواب الجنان ويصفد فيه الشيطان، وتغلق فيه أبواب النيران.

غرة شهر شعبان وموعد شهر رمضان 2021 وعيد الفطر في مصر والسعودية

واليوم ومنذ قليل قامت دار الإفتاء المصرية بتحري واستطلاع رؤية هلال شهر شعبان عن العام الجاري 2021، وأكدت الإفتاء أن الأحد 14 مارس هو غرة شهر شعبان، وذلك بعد تحقق رؤية الهلال، كما هنأت الدار جميع المسلمين بقدم هذا الشهر الكريم.

وعليه فقد حددت البحوث الفلكية موعد شهر رمضان 2021، والذي لم يتبقى عليه إلا ثلاثون يوماً بدايةً من الأحد 14 مارس، ووفق الحسابات الفلكية، فإن بداية رمضان هذا العام ستكون يوم 13 أبريل 2021، على أن اليوم الأخير في شهر رمضان 12 مايو، ويوم 13 مايو 2021 هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في مصر والسعودية.

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وكان النبي عليه يكثر من الصيام في شهر شعبان عن غيره من الشهور، ولما سئل عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم أنه شهر يغفل الناس عنه بين رمضان ورجب، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي لله وأنا صائم، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان وكل عام والأمة الإسلامية والعربية بخير.