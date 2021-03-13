تجليس الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون

جدة - نرمين السيد - شارك فى الصلوات عدد من الآباء المطارنة والأساقفة ومجمع رهبان الدير. كان الأنبا أغابيوس قد تمت سيامته يوم الأحد الماضى، بيد قداسة البابا تواضروس الثانى، إلى جانب ستة أساقفة آخرين.

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