مصطفى وزيري: تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط حركة السياحة 

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كواليس جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الأثرية بالقاهرة.

وقال وزيري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة" دي إم سي": " زيارة الدكتور مصطفى مدبولي للمناطق الأثرية تاريخية وهدفها التطوير".

وأردف: "الوضع الآن في المناطق الأثرية والتاريخية بالقاهرة التاريخية لا يرقى لمستوى السياحة الخارجية ولا الداخلية"، لافتا إلى أن تطوير القاهرة التاريخية يهدف لتنشيط حركة السياحة في هذه المنطقة الأثرية العظيمة.

ونوه إلى أن خطة التطوير تشمل الترميم والحفاظ على المباني والآثار المسجلة التي تتبع وزارة السياحة والآثار أو التنسيق الحضاري، مشيرا إلى أن المشروع سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، حتى يعود بالنفع على المواطن بعد تنشيط حركة السياحة.

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