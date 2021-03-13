الأرصاد: انتهاء فصل الشتاء الأسبوع المقبل 

كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع.

وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج " اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، اليوم السبت: "الأسبوع المقبل سينتهي فصل الشتاء رسميًا ويبدأ فصل الربيع يوم الأحد الموافق 21 مارس الجاري".

وتابع شاهين: "لن يكون هناك مفاجآت خلال هذا الأسبوع، وسيكون الطقس من دافئ إلى مائل للحرارة خلال فترات النهار، بينما تنخفض بشكل كبير بمجرد حلول الليل".

ونصح مدير إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية خلال هذه الفترة مع متابعة النشرات الجوية للتعرف على طقس فصل الربيع والذي من المتوقع ان يشهد تقلبات جوية ورياح خماسية.

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