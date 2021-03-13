رئيس التحالف المسيحي بالنرويج: السيسي رجل سلام من الشخصيات الفريدة

أكد القس جان أجاه توري رئيس مجلس إدارة التحالف المسيحي بالنرويج، أنه متأثر بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا "إنه رجل سلام من طراز فريد".

وتابع أجاه توري خلال كلمته في الجلسة العلمية الأولى بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الحادي والثلاثين بعنوان "حوار الأديان والثقافات" اليوم السبت: "الحوار والاستماع للآخرين ضروريان للغاية ، فالكرامة شرف لكل الناس جميعًا ، وعلينا جميعًا أن نلتزم بأخلاقيات الحوار في جميع مناقشاتنا" .

وأردف: "يجب أن نجد أرضًا مشتركة بين الأديان المختلفة ، فالجميع إنسان ، والله خالق الجميع ، وجميع الرسالات السماوية تتحدث عن حق الجميع في الحياة ، فعلينا جميعًا احترام عقائد الآخرين واتجاهاتهم الفكرية".