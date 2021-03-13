محافظ الشرقية يُعلن صرف تعويضات لأسر ضحايا حريق مصنع العبور

وشدد المحافظ فى بيانه، اليوم السبت، على توفير كل احتياجات أسر الضحايا ومصابى الحادث من مواد غذائية ودعم معنوى، منوهًا بأن المحافظة لن تدخر جهدًا فى توفير جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين وتلبية احتياجات أسر الضحايا.
وكلفَّ محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود، بالمتابعة المستمرة لحالة مصابى الحريق بمستشفى بلبيس المركزى، وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
وشيعَّ أهالى مركزى منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، فجر اليوم السبت، جثامين 7 شباب من ضحايا الحريق الذى نشبَّ صباح الخميس الماضى بمصنع "سبيد" للمبلابس الجاهزة بمنطقة "إسكان الشباب" بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والذى راح ضحيته 20 شخصًا، فيما أصيب 29 آخرين.
فى مركز ومدينة مشتول السوق، شيعَّ الأهالى جثامين كلًا من: "أحمد طه عبدالحميد سلوع"، وشقيقه "محمود"، ونجل عمهما "معاذ هانى عبدالحميد سلوع"، والشاب "إيهاب محمد صابر زعيه".
وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على صاحب المصنع المحترق، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتى وجهت له تهمة الإهمال وتعريض حياة الآخرين للخطر، فيما أفادت التحقيقات آنذاك بأن صاحب المصنع كان يستأجر المكان لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء العقد أراد التجديد فطلبت منه الحماية المدنية تنفيذ الاشتراطات اللازمة لحماية المكان وتوفير الأمن الصناعى، لكنه لم يلتزم بتنفيذ الاشتراطات ما تسبب فى الكارثة.
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