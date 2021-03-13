فيديو.. لميس الحديدى تنتقد الانتشار العشوائى للمحلات فى 6 أكتوبر وزايد

جدة - نرمين السيد - تحدثت الإعلامية لميس الحديدى، فى برنامجها "كلمة أخيرة" الذى تقدمه على قناة "on"، عن المحال التجارية التى انتشرت على الطريق بمنطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، مشيرة إلى أن الطريق حتى محور 26 يوليو أصبح بطيئا بسبب هذه المحال.





وأوضحت الحديدى أن منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد يشهدان تطويرا كبيرًا، مثل رفع كفاءة الطرق، وهو ما يعتبر نقلة نوعية بالنسبة إلى حال الطرق قبل 10 سنوات، ونفس الأمر ينطبق على الكبارى ومختلف الخدمات.

وأضافت: "الكوبرى اللى عند جهينة تحته ورد وحدائق، لكن إحنا صحينا الصبح ومش فاهمين إيه بيحصل، وأتمنى من المسؤولين إشراك الناس فيما يحدث بمنطقتهم، لأن الطريق من ميدان جهينة حتى المحور وغرب سوميد بقى كله محلات".

وطالبت الإعلامية نواب المدينة، بالتحرك والاستجابة إلى مطالب المواطنين والتحاور معهم، قائلة: "نحن نخطط بشكل جيد حين نريد أن نخطط، لكننا فجأة ظهرت يد تعبث بالتخطيط لتخرب مدينة جميلة ورائعة وهادئة".

وتابعت: "المحلات مفيهاش تنسيق، وهى عبارة عن محلات فراخ وكباب وكفتة وشاورما وسمك وفاست فود، فين الصرف الصحى وأماكن ركن السيارات؟! طب الناس اللى كانوا ساكنين على الطريق فجأة فتحوا شباك بيتهم لقوا نفسهم قدام مطبخ محل أو شواية محل، رغم إنه حط تحويشة عمره فى البيوت والفلل الصغيرة، كده إحنا بنقول لهم قيمة بيتكم بلا قيمة وراحت، الناس دى ذنبها إيه؟! هم اشتروا على وضع، ولما تيجى تغير الوضع ده لازم تسمع صوته".

وأردفت، أن هذا الأمر مختلف عن التخطيط المميز فى العاصمة الإدارية الجديدة: "كل حاجة متظبطة هناك وواضحة، ومش هتلاقى فجأة فى العاصمة الإدارية قدام الأبراج محل كبابجى، والمفروض إن الارتفاعات فى مدينة 6 أكتوبر معروفة، وأقصى حاجة 4 أدوار ودور أرضى، ومن هايبر لميدان جهينة فى مشروع ضخم بأبراج عملاقة، وده هيبقى تانى أعلى برج بعد برج العاصمة الإدارية؟! لماذا نشوه حياة الناس؟! المدينة كلها بقت محلات، أى قطعة أرض متر×متر بأكتوبر أو الشيخ زايد بقى فيها محل، بدل ما يتبنى مول يضم كل هذه الخدمات، والطريق مبقاش سريع، وبنقعد نص ساعة عشان نوصل المحور وشبه أى طريق فى المهندسين".