انت الان تتابع تفاصيل خبر المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات مارس 2021 لجميع موظفي الدولة بعد تقديم مواعيد الصرف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات مارس 2021، لجميع موظفي الدولة، وذلك بعد تقديم مواعيد صرف مرتبات مارس للعام الجاري، حيث أن المواعيد المحددة لصرف المرتبات بشكل عام تبدأ في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر، ويتم صرف أي بدلات أو متأخرات قبل يوم 10 من الشهر التالي، وحينما يتم تقديم موعد صرف المرتبات يتم إصدار بيان بالمواعيد الجديدة.

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات مارس 2021 لجميع موظفي الدولة

وأكدت وزارة المالية على أن نظام صرف المرتبات هو نفس النظام المعمول به منذ العام الماضي، حيث يتم تقسيم جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى ثلاث مجموعات، وكل مجموعة تصرف في يوم محدد، حتى لا يتم التكدس والزحام أمام ماكينات الصرف، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وحول مواعيد صرف مرتبات مارس 2021، فقد أعلنت المالية أن بدء صرف المرتبات سيكون يوم 23 مارس الجاري، بدلاً من يوم 24، كما أن الوزارات التي ستصرف يوم 23 هي:

وزارة الداخلية.

الزراعة.

الإسكان.

الآثار.

البيئة.

الصناعة.

الطيران المدني.

الثقافة.

السياحة.

البترول.

التجارة.

الأوقاف.

ومديريات الإسكان والمرافق.

الشؤون الصحية.

التضامن الاجتماعي.

التموين.

الطرق والنقل.

القوى العاملة.

التجارة

أما المجموعة الثانية التي ستصرف يوم 24 مارس هي:

وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

التخطيط.

التنمية المحلية.

وزارة العدل.

الكهرباء.

بالإضاف إلى الهيئات التابعة لها وهم.

النيابة العامة.

هيئة النيابة الإدارية.

هيئة قضايا الدولة.

المحكمة الدستورية العليا.

الجهاز المركزي للمحاسبات

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وسوف تصرف باقي الوزارات والهيئات يوم 25 مارس 2021، كما شددت وزارة المالية على جميع الهيئات الحسابية في المصالح الحكومية بضرورة إعلام جميع الموظفين العاملين لديها بالموعد المحدد لهم لصرف مرتباتهم، منعاً لحدوث أي تزاحم بين الموظفين على أماكن الصرف.