فيديو.. تاج الدين: أجرينا على لقاحات كورونا كافة التجارب وهى آمنة تماما

وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، على فضائية إم بى سى مصر، وجه تاج الدين رسالة طمأنة للمصريين بشأن لقاح كورونا، مبينا أن لقاحات كورونا ليس لها آثار جانبية شديدة أو حادة تمنع تلقى التطعيم.
وأشار مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إلى أن اللقاح يقلل انتشار المرض بين الأشخاص والأفراد، ويمنع المضاعفات الخطيرة أو القاتلة نتيجة هذا المرض.
كما دعا إلى أن ضرورة الوقاية من العدوى باتباع الإجراءات الاحترازية ضد الإصابة بالفيروس، فى ظل زيادة الأعداد خلال الفترة الراهنة، موضحا أن كبار السن أكثر عرضة للإصابات الشديدة والوفاة جراء الإصابة بالفيروس.
كما نوه تاج الدين بأن نسبة المصابين فى أمريكا والمتواجدين على أجهزة التنفس الصناعى أكثر من 50%، مؤكدا أن المتاح عالميا من لقاح كورونا ليس كافيا، لأن الدول التى تنتج هذه اللقاحات استحوذت لنفسها على أكبر قدر ممكن منها.
واستكمل حديثه قائلا إن الإقرارات التى يمضى عليها الراغبين فى تلقى لقاح كورونا، أدى إلى إحجام الناس عن التطعيم باللقاح، لاسيما وأن اللقاحات أنتجت بما يسمى بتسجيل طوارئ وعاجل وليس تسجيل نهائى.
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