بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم الأحد 14 مارس 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار الخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه، ننشر أسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الموافق 14 مارس الجاري 2020، حيث شهدت أسعار الفراخ البيضاء اليوم حالة من الإستقرار الملحوظ بالنسبة إلى الفراخ البيضاء، أما الفراخ الساسو فشهدت اليوم زيادة جنيهان، مقارنةً بأسعار الأمس.

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم

وهناك توقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة وكلما اقترب شهر رمضان الكريم، وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة الدكتور عبد العزيز السيد أن تصل الزياد في سعر الفراخ إلى 25%، كما ناشد عبد العزيز جميع المواطنين بالحفاظ على معدلات الإستهلاك اليومية، مؤكداً أن التزاحم على عمليات الشراء يزيد من الطلب عليها فترتفع الأسعار.

وحول أسعار الفراخ اليوم في بوصة الدواجن، فقد جاءت على النحو التالي:

النوع الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ الأمهات السعر الآن في البورصة الرئيسية 26 جنيه 34 جنيه 22 جنيه

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سعر الكتاكيت ببورصة السقا للدواجن

أما أسعار الكتاكيت في بورصة السقا للإنتاج والتسويق الداجني فقد شهدت حالة من الإستقرار منذ نحو يومين وذلك بعد انخفاض سعر الكتكوت الأبيض منذ يومين بمقدار جنيه ونصف حيث استقرت أسعار الكتكوت الأبيض والساسو وارتفعت أسعار الكتكوت البلدي والهجين والفيومي بمقدار 25 قرش، واستقرت أسعار كتاكيت البط المولر والبط المسكوفي.