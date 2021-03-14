فيديو جوى .. تشمل 10 كبارى .. أعمال توسعة طريق الإسكندرية الزراعى

جدة - نرمين السيد - وتتضمن اعمال التطوير والتوسعة 10 كبارى علوية جارى تنفيذها على امتداد الطريق وهى: كبارى الشرقاوية وقلما الذى تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبياً، والشموت الذى تم الانتهاء من تنفيذه أيضا وتشغيله تجريبياً، و عرب الرمل، وطوخ/ طنبشا أيضا الذى تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبياً، والروضة، وجنبواى (صفط الحرية)، ودسونس/ أم دينار، وكفر الدوار، وكوم إشو (كنج عثمان العلوي)، بالاضافة الى كوبرى مشاة دسونس الحلفاوية.



ستساهم الكبارى فى إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكبارى.

كما أنه يتم تنفيذ هذه الكبارى وفقاً لمواصفات الجودة العالية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، لتسهيل تنقل المواطنين.

وتشمل الأعمال تطوير عدد من قطاعات الطريق فى المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كم، وأعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق مثل المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كم .إضافة إلى توسعة الطريق من شبرا حتى الإسكندرية ليصبح أربع حارات بكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتسهيل حركة تنقل المواطنين.