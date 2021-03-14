غدا.. البابا تواضروس يعظ على الفضائيات 

جدة - نرمين السيد - يلقى البابا تواضروس الثانى، فى العاشرة والنصف من صباح غدا الأحد، عبر قناة ON "إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc"، عظة الأحد الأسبوعية.





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